وزير خارجية ماليزيا يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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قدم معالي داتو سيف الدين عبدالله وزير خارجية ماليزيا، التعازي في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله ".

وقال وزير خارجية ماليزيا :إنا لله وإنا إليه راجعون..أشعر بالحزن العميق لسماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي.لقد أسهمت قيادة الشيخ خليفة بشكل كبير في التقدم الملحوظ لدولة الإمارات وكان مسؤولاً عن رفع مكانة الإمارات إلى ما هي عليه اليوم

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من غد " السبت " على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

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