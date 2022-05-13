أمير قطر يعرب عن خالص تعازيه في وفاة خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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أعرب الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعباً في وفاة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الشيخ تميم "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإني إذ أعرب لأسرته الكريمة ولشعب الإمارات الشقيق عن أحرّ التعازي والمواساة، لأدعو الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. إناّ لله وإنّا إليه راجعون".

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت.

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