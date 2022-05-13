روسيا تعرب عن تعازيها في وفاة خليفة بن زايد

المصدر: د ب ا

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أعربت روسيا اليوم "الجمعة" عن تعازيها في وفاةصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رئيس الدولة،مثمنة دوره في تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف: "نعرب عن تعازينا لأصدقائنا في الإمارات. هذه خسارة كبيرة لشعب الإمارات. لدينا علاقات جيدة للغاية مع هذا البلد، ودور خليفة بن زايد آل نهيان في هذا، لطالما كان مهما للغاية"،حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، أعلنت اليوم "الجمعة"، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

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