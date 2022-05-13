الرئيس العراقي: خليفة بن زايد عُرف بحكمته وعطائه

المصدر: البيان

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أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن خالص الحزن والأسى لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، مؤكداً أنه "عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية".

وقال برهم "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية، وباسمي واسم شعب العراق اتقدم باحر التعازي لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بهذا المصاب الجلل".

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت.

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