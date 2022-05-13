منصور بن محمد ينعى خليفة بن زايد آل نهيان

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال سموه :"رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان … نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من غد " السبت " على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

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