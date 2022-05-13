محمد بن راشد : ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو .

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" : " بقلوب يعتصرها الحزن .. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى راعي مسيرتنا .. و رئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات و للشعوب العربية والإسلامية وللعالم .. اللهم إنه حط رحاله عندك .. فأكرم وفادته .. ووسع مدخله .. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين .. اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته .. وأحب شعبه..

اللهم إن شعبه قد رضي عنه .. فارض عنه .. وتغمده بواسع رحمتك .. وأسكنه فسيح جناتك .. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز