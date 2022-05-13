أردوغان: سأزور الإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري زيارة إلى دولة الإمارات، لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية.

وقال أردوغان "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أسأل الله له الرحمة وأقدّم خالص التعازي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

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