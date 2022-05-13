لبنان يُعلن الحداد الرسميّ على الشيخ خليفة بن زايد... وتنكيس الأعلام لـ 3 أيام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.



وأشار ميقاتي إلى تنكيس الأعلام لمدّة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً.



وقال بيان رسميّ إنّه "على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز