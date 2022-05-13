المصدر: البيان

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رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية: سنتذكر إسهامات خليفة بن زايد إلى الأبد

نعى بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وقال بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية: حزين للغاية لوفاة صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات،الذي حافظ دائماً على العلاقات الودية مع ولاية كيرالا. لقد كان قائداً ذا رؤية ولعب دوراً رئيسياً في سير الإمارات نحو الحداثة. سنتذكر إسهاماته إلى الأبد.

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