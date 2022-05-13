منصور بن زايد: نودع اليوم قائداً مؤمناً ورئيساً ملهماً وأخاً ناصحاً

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، مؤكداً أننا نودع اليوم قائداً مؤمناً، ورئيساً ملهماً، وأخاً ناصحاً ومعلماً، قاد مسيرة الوطن بإخلاص.

وقال سموه على حسابه في تويتر "بقلوب صادقة راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم قائداً مؤمناً، ورئيساً ملهماً، وأخاً ناصحاً ومعلماً، قاد مسيرة الوطن بإخلاص ورسخ نهضة الدولة، وكان مدرسة في الأخلاق وحب الخير والبذل والعطاء.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته".

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