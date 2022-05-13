العاهل الأردني ناعياً خليفة بن زايد: فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً فذاً

المصدر: البيان

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نعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أنه فقد أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

وقال الملك عبد الله "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية، نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

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