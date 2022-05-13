السيسي: خليفة بن زايد رجل من أغلى الرجال وقائد من أعظم القادة

المصدر: البيان

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نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال السيسي: أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

وأضاف: الرئيس المصري:"ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال،فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة".

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