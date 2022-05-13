مختبر بلدية دبي يستحدث خدمة الكشف عن مادة الغلوتين في المنتجات الغذائية المختلفة

المصدر: البيان

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سعياً من بلدية دبي لتحقيق محورها الاستراتيجي الذي يتضمن تحقيق موارد بيئية وغذائية مستدامة والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، قام مختبر دبي المركزي باستحداث خدمة الكشف عن مادة الغلوتين في المنتجات الغذائية المختلفة باستخدام تقنية الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA).

ويعد المختبر من أوائل المختبرات على مستوى الدولة والذي يوفر خدمة الكشف السريع عن مادة الغلوتين في مختلف المنتجات الغذائية، حيث يعمل المختبر دائما على مواكبة مستجدات معايير السلامة والجودة.. والذي يهدف إلى التأكد من صحة المعلومات المذكورة على بطاقة المنتج الغذائي (خلوه من مادة الغلوتين) ، لغرض ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.



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