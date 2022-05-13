أحمد بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت دبي منصة حيوية لانطلاق المشاريع الإعلامية الطموحة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المجتمع الإعلامي العالمي الذي أسسته دبي منذ أكثر من 20 عاماً يواصل نموه وازدهاره في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من دبي منصة حيوية لانطلاق المشاريع الإعلامية الطموحة ومركزاً رئيسياً لاستقطاب الأفكار الخلاقة والمواهب المبدعة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك بمناسبة استكمال صفقة استحواذ مجموعة «وارنر ميوزيك» العالمية (Warner Music Group) للترفيه والتسجيلات الموسيقية على شركة «قنوات ميوزك»، الشركة الرائدة في مجالات الترفيه والموسيقى الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابعة لمجموعة «قنوات»، التي انطلقت من مدينة دبي للإعلام في العام 2001.

وقال سموه إن صفقة الاستحواذ تمثل نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات عديدة أثمرتها البيئة الداعمة التي وفرتها دبي لرواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم المتميزة في مجال الإعلام، أسوة بغيره من القطاعات، ومكنتهم من الانطلاق معها في مسيرة النجاح، مع الاستفادة من بيئة دبي الجاذبة للاستثمار في استقطاب رؤوس الأموال والصفقات التي تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم والانتقال إلى العالمية في وقت قياسي، مؤكداً سموه استمرار دبي في توفير كافة عناصر الدعم للشركات على تنوع أحجامها، بما في ذلك البنية التحتية رفيعة المستوى والأطر التشريعية المرنة ونهج العمل القائم على أساس الشراكة.

نمو مستدام

ومن المنتظر أن تعزز صفقة الاستحواذ مسيرة النمو المستدام والشامل لقطاع الإعلام ككل وخصوصاً صناعة المحتوى العربي، كما ستعطي دفعة قوية لمكونات المجتمع الإعلامي بمختلف فئاتها، ما يرسخ مكانة دبي كمركز إعلامي متطور، ويعزز تنافسية الإمارة لاستقطاب المزيد من كبرى شركات الإعلام العربية والعالمية.

وتعد الصفقة المبرمة من بين الصفقات الأكبر من نوعها في مجالات الترفيه والموسيقى الرقمية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وستسهم الصفقة في تعزيز تطوير ودعم المواهب العربية والارتقاء بها إلى المستوى العالمي، كما ستخلق العديد من فرص العمل، حيث من المتوقع أن تنمو القوى العاملة في شركة «قنوات ميوزك» بنسبة تزيد على 100٪ في المرحلة المقبلة.

ويأتي حجم الصفقة مواكباً لحجم النجاح الذي حققته مجموعة شركات «قنوات» منذ تأسيسها في مدينة دبي للإعلام، حيث تمكنت من خلال تواجدها الاستراتيجي ضمن أكبر بيئة أعمال إعلامية متكاملة في المنطقة من تطوير وتوسيع أعمالها إلى أكثر من 20 دولة بما فيها فروع في الرياض والقاهرة والدار البيضاء وتونس والجزائر، وتحولت إلى أكبر موزع للمحتوى الترفيهي والموسيقي الرقمية في العالم العربي وأفريقيا، وحققت شبكة محتويات «قنوات» الترفيهية والموسيقية في العام 2021 أكثر من 200 مليار مشاهدة وزيارة عبر منصات البث الرقمي بما في ذلك Apple Music YouTube وSpotify وAnghami، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وTikTok وSnapchat، وتم تحميل أكثر من 145 مليون فيديو عبر مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي.

وبموجب الاستحواذ، ستستمر «قنوات ميوزيك» في العمل كشركة مستقلة ضمن مجموعة «وارنر ميوزك» وبإشراف الرئيس التنفيذي عدنان العوبثاني. وستعمل «قنوات ميوزك» كموزع رئيسي لشركة «وارنر ميوزيك» في المنطقة التي ستستفيد من شبكة التوزيع الواسعة لشركة «قنوات ميوزيك» وشبكة علاقاتها مع أكثر من 1100 مبدع من جميع أنحاء العالم العربي.

توحيد الجهود

ومن جانبه، قال عدنان العوبثاني، الرئيس التنفيذي لقنوات ميوزيك: «نسعى للحفاظ على مكانتنا كموزع رقمي ورواد للإبداع والتطوير والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع محفظة تضم أكبر وأفضل محتوى ترفيهي وموسيقي عربي في جميع أنحاء العالم، وأصبح ذلك ممكناً بفضل عملية الاستحواذ لنوحد جهودنا مع مجموعة وارنر ميوزيك».

وأضاف: «لقد عملنا بجد لأكثر من 20 عاماً لبناء شبكة متكاملة للتوزيع ولتطوير أعمالنا بدعم من البنية التحتية المتميزة وبيئة الأعمال المحفزة لمدينة دبي للإعلام بالإضافة إلى مجتمع المبدعين الذي تحتضنه، ونتطلع للمضي قدماً والارتقاء بصناعة الترفيه والموسيقى العربية ولا سيما مع ثقتنا باهتمام شركائنا الجدد في دعم أعمال المبدعين لدينا، حيث تتمتع مجموعة وارنر ميوزيك برؤية طويلة المدى لتطوير القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن على يقين من أن هذا الفصل الجديد من قصتنا سيكشف النقاب عن عالم من الفرص الكبيرة للمبدعين بالإضافة إلى دخولنا في فضاءات جديدة من الأعمال بما يشمل عالم الميتافيرس والـ NFT وغيرهما من مجالات إبداعية».

المحتوى العربي

وفي هذا الصدد، قال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «عملت مدينة دبي للإعلام لأكثر من 20 عاماً على توفير ممكنات النمو والنجاح للشركات والمواهب في جميع مجالات الإعلام من خلال بيئة إعلامية متكاملة تشمل أيضاً مدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحاضنة الأعمال in5 للإعلام، حيث تضم المدن الثلاث اليوم 3000 مؤسسة و34 ألف متخصص أسهموا وما زالوا في تعزيز مسيرة قطاع الإعلام في الإمارة والتي أضحت اليوم مصدراً للمحتوى العربي إلى مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «نحرص على تطوير هذه البيئة من أجل مواصلة مسيرة التميز والريادة بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً لكبرى الشركات في مجالات الإعلام، وحاضنة للمواهب والكفاءات التي تذخر بها دولة الإمارات والعالم العربي ككل». وأكمل قائلاً: «لطالما أثرت قنوات ميوزك في نمو المجتمع الإبداعي وقطاع الموسيقى والترفيه بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي عملية الاستحواذ عليها من قبل شركة عالمية لتؤكد جاذبية هذا القطاع والفرص المتاحة للشركات الناشئة فيه، بالإضافة إلى تنامي الطلب على المواهب العربية بشكل عام».

بدوره، قال ألفونسو بيريز سوتو رئيس الأسواق الناشئة في مجموعة «وارنر ميوزيك»: «لدينا فرصة هائلة من خلال هذه الاتفاقية مع شركة «قنوات ميوزك» لتصدير المواهب الواعدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم، حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز ونمو قطاع الموسيقى ككل».

ازدهار

وتمر صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمرحلة ازدهار، وفقاً لتقرير الموسيقى العالمي 2022 الصادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية. وتشير البيانات إلى زيادة بنسبة 35٪ في عائدات الموسيقى في عام 2021 بالمنطقة بما يعكس أداء هذه الصناعة وتقدمها على أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا.

ويتضاعف حجم عشاق الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 464 مليون نسمة، وينشط السوق مدعوماً بوصول الجماهير بشكل ميسر إلى منصات البث الرقمي وزيادة التوزيع من قبل شركات الموسيقى الإقليمية.

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