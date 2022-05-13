منطقة «راكز» الأكاديمية.. تنوّع الاستثمارات وتخدم سوق العمل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تلعب المنطقة الأكاديمية لهيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، دوراً رئيساً في تنويع الاستثمارات داخل الدولة بصورة عامة وبشكل خاص داخل إمارة رأس الخيمة، بالإضافة لدورها في تحسين جودة التعليم من خلال استقطاب ودعم المؤسسات التعليمية العالمية المعتمدة ومقدمي الخدمات التعليمية والمعاهد التدريبية والاستشارات التعليمية ومراكز التطوير المهني التي تخدم الطلاب والطالبات المقيمين في إمارة رأس الخيمة وجميع أنحاء الدولة.

وعلى مساحة 4 ملايين متر مربع تم إنشاء منطقة راكز الأكاديمية، حيث يعد التعليم ركيزة مهمة لتطوير وتجديد وصناعات المستقبل في الدولة، ويحظى بتقدير كبير من قبل القيادة الرشيدة، تماشياً مع رؤية الحكومة واستراتيجيتها الهادفة إلى مواصلة تطوير نظام التعليم في الدولة.

وتضم منطقة راكز الأكاديمية مجموعة واسعة ومتنوعة من المؤسسات التعليمية ومزودي البرامج والخدمات التدريبية والمدارس والعديد من فروع الكليات والجامعات المرموقة وتحتضن ما يزيد على 2000 طالب وطالبة، حيث تقوم المنطقة الأكاديمية التابعة لـ«راكز» بترخيص وتنظيم فروع الجامعات والكليات العالمية، وتوفر كل ما تحتاج إليه من حلول ومميزات لتأسيس حرم جامعي ومرافق أكاديمية ملائمة لدعم مزاولة أنشطتها التعليمية في المنطقة، ولتوفير التعليم العالي المناسب لشتى الجنسيات المقيمة في الدولة.

وتحتضن منطقة راكز الأكاديمية حالياً 9 فروع لجامعات دولية معتمدة ومعترف بها بالكامل في بلدانها الأصلية، وتقدم جميعها برامج وتخصصات متنوعة وتتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

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