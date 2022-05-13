تفاهم بين دائرة الطاقة بأبوظبي ووزارة التجارة في «ساسكاتشوان» الكندية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وإطلاق المبادرات في مجال الطاقة المستدامة. وتحدد المذكرة جهود التعاون في أربعة مجالات رئيسية هي، استخدام وتخزين الكربون (CCUS)، والهيدروجين، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، بالإضافة إلى البحث والتطوير لتحديد التقنيات المبتكرة الجديدة التي ستمكن دائرة الطاقة في أبوظبي ومقاطعة ساسكاتشوان من تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق» في أبوظبي، حيث وقع المهندس عويضة مرشد المرر ممثلاً عن الدائرة، وسكوت مو رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان نيابة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ساسكاتشوان. ومن المقرر أن تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات.

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