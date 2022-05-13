قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي السفير التونسي

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

ورحب معاليه بالسفير التونسي وهنأه بمناسبة استلام مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الشرطية والأمنية.

كما حضر اللقاء العميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز