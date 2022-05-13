«كهرباء دبي» تنظم ورشة تفاعلية لتنمية مواهب أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع مركز دبي لأصحاب الهمم، بهدف تنمية مواهب وشغف طلبة المركز وأبناء موظفي الهيئة من أصحاب الهمم بالإبداع والابتكار والفنون، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، من خلال رسم لوحاتهم الخاصة.وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى حرص الهيئة على إطلاق الفعاليات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى توسيع مدارك ومعارف الطلبة من أصحاب الهمم، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والتعلم المستمر، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة تمكنهم من الاندماج في المجتمع، والانخراط بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وأضاف معاليه: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإتاحة جميع الفرص أمام أصحاب الهمم للاندماج بصورة كاملة في المجتمع وتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين يشكّلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع، كما ندعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سموه بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».

فعاليات

قامت الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة برعاية العديد من أبرز الفعاليات الخاصة بدمج وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة دبي ومن أبرزها: بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ومعرض «إكسبو أصحاب الهمم» الدولي السنوي، والحملة السنوية للتوعية باضطراب التوحد.

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