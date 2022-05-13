«المنال الإنسانية» تدعم برنامج العناية بصحة العيون في نيجيريا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مبادرة المنال الإنسانية» عن دعمها لبرنامج العناية بصحة العيون الذي تنفذه مؤسسة نور دبي في ولاية كاتسينا بجمهورية نيجيريا، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم بالولاية ومجلس التعليم الأساسي الشامل الحكومي، ويستهدف بشكل عام 160 ألف طالب وطالبة و3 آلاف معلم ومعلمة في 194 مدرسة ابتدائية بالولاية، من خلال إجراء الفحوصات الدورية للعيون وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاجها من الطلاب والمدرسين.

وتخصص «مبادرة المنال الإنسانية» ريع المعرض الخيري «التصميم للأمل» في نسخته السابعة التي تنظمه المبادرة هذا العام برعاية من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وبالشراكة الإعلامية مع مؤسسة دبي للإعلام، في مقر نادي دبي للسيدات خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري، دعماً لإجراء فحوصات العيون لعشرات الآلاف من الطلبة وتدريب وتأهيل 40 معلمة لإجراء فحوصات النظر في المدارس ضمن هذا البرنامج الصحي المدرسي الشامل لرعاية العيون لطلبة المدارس والمدرسين، بما يسهم في تحسين حياة النساء والفتيات وتمكينهن من خلال توفير بيئة صحية ملائمة وفرص التدريب والتأهيل، وبما يدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في مجتمعاتهن، استجابةً لأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية، والهدف الرابع المتعلق بالتعليم السليم والمنصف للجميع، والهدف الخامس المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

شراكة نوعية

وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على أن دعم برنامج العناية بصحة العيون في نيجيريا يأتي في إطار الشراكة الممتدة عبر السنوات الماضية بين مبادرة المنال الإنسانية ومؤسسة نور دبي، والرامية لإحداث فارق نوعي ومستدام داخل المجتمعات المستهدفة، مثمنة سموها الدور والمكانة الراسخة التي أسستها «نور دبي» في الأعوام الماضية في العمل الخيري والإنساني، من خلال المشاريع والبرامج الرائدة التي تتبناها في مجال مكافحة وعلاج الإعاقة البصرية والتي وصلت للملايين حول العالم وتسعى من خلالها لتقديم العون والسند للمحتاجين وتحسين حياة الناس وإحداث تغييرات ملموسة في مجتمعاتهم.

ركب الخير

وأضافت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في مقدمة ركب الخير دائماً على مستوى العالم سيراً على النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيدة سموها بالمبادرات الإنسانية والتنموية المتواصلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأيادي سموهم البيضاء الممتدة بالعون والمساعدة لمختلف شعوب العالم، مؤكدة سموها أن هذا النهج الخيري للقيادة الرشيدة يعزز ثقافة العطاء التي يتسم بها شعب الإمارات بجميع فئاته.

تأثير إيجابي

وأشارت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى الأثر المستدام لبرنامج العناية بصحة العيون في ولاية كاتسينا بنيجيريا وذلك في ضوء أهمية صحة العين للطلاب والمدرسين نفسياً واجتماعياً وأكاديمياً.

وأضافت: أن مبادرة المنال الإنسانية دأبت على تنظيم هذا المعرض الخيري سنوياً دعماً للمشاريع الإنسانية، لا سيما التي تدعم المرأة وتمكنها داخل مجتمعها وتسهم في زيادة نسبة مشاركتها وتأثيرها الإيجابي.

وأضافت سموها: دعم دور المرأة في التنمية الاقتصادية محرك رئيسي للتغيير الإيجابي داخل المجتمعات وإسهام عملي في تحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدةً سموها أن أهداف التوازن لدى دولة الإمارات تتخطى حدود الدولة للمساهمة في الجهود العالمية لترسيخه في جميع المجتمعات انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بهذا الملف التنموي الحيوي المهم.

قضايا إنسانية

وتسهم مبادرة المنال الإنسانية، التي أطلقتها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2013، في العديد من الأعمال الخيرية والإنسانية على المستويين المحلي والإقليمي، حيث نفذت المبادرة مشروعات وبرامج خيرية للعديد من القضايا الإنسانية في مجالات: الصحة وإعاقة العيون، صلة الأيتام والقصر، دعم فئة العاملات، تعليم الفتيات، دعم مهنة التعليم وغيرها، وذلك ترسيخاً لقيم المشاركة الإنسانية وتأكيداً على نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ في نشر قيم المحبة والتسامح والسلام والعطاء غير المحدود للتعامل مع التحديات ومد يد العون للمحتاجين في أي مكان.

المشاركون

وتنظم مبادرة المنال الإنسانية المعرض الخيري «التصميم للأمل» سنوياً، بمشاركة عدد من المصممات ودور الأزياء التي تتبرع بمجموعة مميزة من أحدث تصاميم العبايات والقفاطين والمجوهرات ويتم طرحها للبيع بأسعار تحفيزية، ويذهب ريعها بالكامل لصالح برنامج العناية بصحة العيون في نيجيريا، ويفتح المعرض أبوابه للزائرات من 11 صباحاً إلى 9 مساءً في الفترة من 25 - 27 مايو الجاري.

رعاية بلاتينية

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها للنسخة السابعة من معرض «التصميم للأمل 2022» الذي تنظمه مبادرة المنال الإنسانية، ويدعم برنامج العناية بصحة العيون الذي تنفذه مؤسسة نور دبي في ولاية كاتسينا بجمهورية نيجيريا.

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