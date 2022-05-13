«الصحة» تطلق حملة رقمية تفاعلية لشكر كوادر التمريض

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة تفاعلية رقمية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة يوم التمريض العالمي الموافق لـ 12 مايو من كل عام، وذلك للاحتفاء بإنجازات كوادر التمريض والتعبير عن مشاعر الاعتزاز بجهودهم، وتسليط الضوء على تفانيهم ودورهم الإنساني لرعاية صحة المجتمع، وإبراز فخر الوطن بهم ودعم القيادة الحكيمة لفرق التمريض والقطاع الصحي بشكل عام.

وتضمنت الحملة نشر إنتاج إعلامي متميز يحوي شهادات حية من الميدان، عبرت فيها كوادر التمريض عن فخرهم وسعادتهم بالانتماء لمهنتهم الإنسانية النبيلة، وتشجيع أفراد المجتمع على الالتحاق بكليات التمريض، مؤكدين أن الكلمات الملهمة التي تلقوها من القيادة الحكيمة تشكل دافعاً قوياً وحافزاً لمواصلة العطاء والتفاني في خدمة الوطن وصون صحة أفراده.

ويحمل هذا الإنتاج الإعلامي رسائل إيجابية عن مهنة التمريض عبر تجارب شخصية مؤثرة مع المرضى، والقيم الإنسانية التي تجسدها الممارسات التمريضية في أوقات التحديات، كما تضمنت الحملة التفاعلية الرقمية التأكيد على الجاهزية وتجديد العهد لمواصلة العمل بإخلاص لتعزيز جودة الحياة وصحة المجتمع.

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