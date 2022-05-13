إطلاق أول برنامج لتطوير مهارات الكوادر التمريضية في طب الكوارث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلق برنامج الإمارات للاستجابة والجاهزية الطبية «جاهزية» أول برنامج لتطوير مهارات الكوادر التمريضية العاملة في خط الدفاع الأول في مؤسسات الدولة الصحية وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها لزيادة جاهزيتها للاستجابة للحالات الطارئة من العاملين وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض.

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ويشرف على برنامج الإمارات لتطوير مهارات الكوادر التمريضية «تطوير» ائتلاف من المركز الوطني لطب الكوارث وأكاديمية أبوظبي لطب الكوارث ومؤسسات تعليمية وتدريبية أمريكية مرموقة وذلك بهدف تطوير التمريض وإحداث نقلة نوعية في التدريب الطبي الميداني التخصصي في طب الكوارث، حيث يقدم بيئة تدريبية حية تضاهي الواقع وتستحدث فيها سيناريوهات لحالات الكوارث بمختلف أنواعها.

وصمم البرنامج الذي يعد نقلة نوعية في برامج التدريب التخصصي قيادات إماراتية شابة متخصصة في طب الكوارث والطب الميداني، حيث يمتلكون أكثر من 20 سنة خبرة في التدريب الطبي الميداني.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، مدير برنامج «جاهزية»: أن الإمارات سباقة في تأسيس مشاريع ومبادرات استراتيجية نقدم نقلة نوعية في القطاع الطبي، عبر بناء قدرات الكوادر الطبية التخصصية وزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية، وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار بالقطاع الصحي وتبني مبادرات مبتكرة لصقل مهارات وتعزيز قدرات القوى العاملة الصحية

وقال: إن برنامج «جاهزية» استطاع في مدة وجيزة بعد تأسيسه أن يقدم سلسلة من المبادرات التي أسهمت بفعالية ومباشرة في إحداث أثر مستدام في القطاع الطبي في إمارة أبوظبي والإمارات بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام. مشيراً إلى أنه خلال المرحلة السابقة نجح في تدريب الآلاف من خط الدفاع الأول. واستطاع تأهيل قيادات وطنية قيادية تتولى مهام التدريب واستدامته، عبر منهج معتمد محلياً ودولياً.

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