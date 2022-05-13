صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع قنصل عام البحرين

المصدر: دبي - وام

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، السفير سعود حسن النصف القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والمناطق الشمالية، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي. ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء، بقنصل عام مملكة البحرين، متمنياً له وللعاملين في القنصلية، التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، والانطلاق بها لآفاق أرحب. وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل علاقات الأخوة الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، والتطور الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه العلاقات، والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

حضر اللقاء كل من الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفرا البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وأكد معالي صقر غباش على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية الراسخة، التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين، والتي باتت نموذجاً ساطعاً للعلاقات العربية، تلك العلاقات التي عززتها روابط الدم والمصير المشترك، والمواقف والرؤى المتسقة تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرص قيادتي البلدين الشقيقين على توثيقها وتعزيزها، نحو آفاق أوسع في كافة المجالات. وأشاد معاليه بما تحقق في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، من إنجازات اقتصادية وتنموية شاملة.

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