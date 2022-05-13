سلطان القاسمي: مدن الشارقة ستشهد تشييد العديد من المساكن الصحية والطرق

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن كافة المدن بالشارقة سوف تشهد تشييد العديد من المساكن الصحية والطرق بمختلف أنواعها، إضافة إلى إنشاء الفلل للمواطنين، لافتاً سموه إلى أن كافة الخدمات سوف تصل للمساكن الجديدة، من صرف صحي ورصف للطرق، وذلك تيسيراً للمواطنين وللارتقاء بكافة المدن في الشارقة. جاء ذلك خلال مداخلة لسموه ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، والتي أكد سموه خلالها أن كافة الخدمات سوف يتم إيصالها إلى المساكن الصحية لجميع المواطنين المستحقين لها، موجهاً سموه لأبنائه المواطنين عدداً من النصائح التي ينبغي أن يعملوا ويتحلوا بها، متمنياً سموه أن يمتلك كافة المواطنين مساكن خاصة بهم، وأن يطرح الله سبحانه وتعالى البركة فيهم.

اهتمام

وأكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج إسكان الشارقة عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يولي اهتماماً بالغاً بملف الإسكان وتوفير وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث يضع ذلك الأمر على سلم أولوياته، وذلك من خلال إشراف سموه المباشر على الملف من حيث توزيع الأراضي وتخصيصها وتوفير الدعم السكني ما كان سبباً رئيسياً في نجاح كافة المشاريع التي يوجه سموه بها.

30 بناية

وقال الطنيجي إنه تم الإعلان عن مجمعين سكنيين، ومشروع جديد في خورفكان عبارة عن 400 مسكن، إضافة إلى مشروع دبا الحصن والذي يعد نموذجاً نوعياً على مستوى المنطقة، وهو عبارة عن 15 بناية مزدوجة أي 30 بناية، وتم الانتهاء من مراحل التصميم واعتماد المخططات وحتى المناقصة، وتم استدعاء مجموعة من كبار المقاولين المتخصصين ولديهم خبرات في بناء المجمعات والأبراج السكنية، وسيتم فرز العطاءات ودراستها بنهاية الشهر الجاري، ومباشرة الأعمال سوف تكون خلال الشهرين القادمين.

14 وحدة

وأضاف الطنيجي أن عملية الإنشاءات في دبا الحصن سيراها المواطنون قريباً، لافتاً إلى أن كل بناية من الـ30 تتكون من 14 وحدة سكنية، وكل وحدة تتكون من 5 غرف نوم وصالات ومجالس وخدمات، وبعضها عبارة عن فلل سكنية من طابقين حسب متطلبات الأسر الإماراتية، وتم في تنفيذها مراعاة مختلف الرغبات، كما توجد في الطابق الأول وحدات سكنية أصغر من 3 غرف وغرفتين وصالة، إضافة إلى توفير غرف للسائقين، كما يوجد في كل بناية مجالس مشتركة للساكنين، وغرف للعب الأطفال، إضافة إلى مواقف سيارات تفيض عن حاجة الساكنين.

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