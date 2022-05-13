488824 إجراء للنيابة العامة خلال العام الماضي

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت النيابة العامة للدولة، كتابها السنوي لعام 2021، والذي تضمن إنجازاتها خلال عام 2021.

وأوضحت النيابة العامة في كتابها السنوي، أن الإجراءات التي اتخذتها عن بعد خلال العام الماضي، بلغت 488824 إجراء، توزعت بين الإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة «كوفيد 19»، والإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية.

ولفتت إلى أن عدد التظلمات من مخالفات «كوفيـد 19»، التي قدمت عبر خدمة التظلم عن بعد، المتاحة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للنيابة العامة، بلغ 211774 تظلماً، تم دراستها بكل دقة، والبت فيها، إما برفضها أو إلغاء المخالفة، أو تخفيض الغرامة المقررة لها.

وأشارت النيابة العامة في كتابها السنوي، الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني www.pp.gov.ae، إلى إصدارها 11998 أمراً جزائياً، واتخاذ إجراءات تنفيذ 101446 للأحكام القضائية، فيما بلغ عدد قضايا النيابات الكلية 55579 قضـية، وقضايا نيابات الاستئناف 37621 قضية، وإعداد نيابة النقض مذكرات بالرأي في 1465 طعناً بالنقض. ونوهـت النيابة العامة للدولة، بتنفيذ 153876 طلباً مقدماً إلكترونياً عام 2021، وإجراء 9730 تحقيقاً عن بعد، ما يؤكد سعيها لتحقيق الريادة في ما تؤديه من أعمال.

وتؤكد الإحصاءات والأرقام المشار إليها، حرص النيابة العامة على توظيف الوسائل التقنية الحديثة في عملها القضائي، لتحقيق التميز والارتقاء بالعمل القضائي، بما يتواءم ويحقق رؤية القيادة الحكيمة للدولة لشفافية النظام القضائي واستقلاله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز