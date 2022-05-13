بلدية عجمان تستعرض تجربتها في عقود النظافة

المصدر: عجمان- البيان

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شاركت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ضمن وفد دولة الإمارات، في المؤتمر الحادي عشر للعمل البلدي الخليجي المشترك، والذي استضافته دولة الكويت تحت شعار «بلدية ذكية» للوقوف على التحديات المتعددة الناجمة عن جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم، واستعراض جهود البلديات وخطواتها المتبعة لمواجهة الظرف الاستثنائي والمتضمنة لإجراءات احترازية طالت الإغلاق الكلي والجزئي، كما تحولت البلديات لمحركات أساسية وإحدى أهم الأدوات للتصدي للجائحة، على المستوى الداخلي أو من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون.

واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها بالمؤتمر ورقة عمل عن تجربة إمارة عجمان في عقود النظافة وطرق الرقابة عليها، وكيفية استدامتها بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، قدمها المهندس حميد عبد الله المعلا مدير إدارة البيئة وتنميتها، ومحمد عبد الوهاب مصطفى مدير إدارة التفتيش البلدي وعبد الله المرزوقي مدير قسم راصد.

وبيّن المعلا أن الدائرة تحرص على المشاركة في المؤتمرات الحيوية الجامعة تحت سقفها أصحاب الخبرة والتجارب المثمرة، لتبادل الأفكار النوعية واستقطاب المشاريع الحيوية والتي يعود تطبيقها بالنفع على الجميع.

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