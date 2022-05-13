قلده محمد بن زايد .. رئيس الدولة يمنح حمد محمد الرميثي "وسام زايد العسكري"

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة " وسام زايد بن سلطان آل نهيان العسكري " تقديرا وتكريما لعطائه و جهوده المخلصة في خدمة الوطن خلال مسيرة حوالي 50 عاما من البذل والعمل.

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي الوسام خلال مراسم أقيمت في " أبو مريخة " المبنى التاريخي الذي شهد توقيع اتفاقية توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات و الذي أعاد سموه افتتاحه اليوم.

و أشاد سموه بجهود الرميثي وإخلاصه في خدمة وطنه.. و قال إنه قامة كبيرة في الأخلاق و العمل العسكري ونموذج أصيل في القيادة والتخطيط ..

مشيرا إلى أن الأجيال تعلمت من خبرته و حنكته العسكرية و الميدانية خلال مسيرته العسكرية التي تقارب خمسين عاما..كانت زاخرة بالعطاء والعمل المتواصل..والتفاني في أداء الواجب.

و أضاف أن تكريم الرميثي اليوم بــ " وسام زايد " هو تكريم لشخصه الكريم و المعاني و القيم التي يمثلها و المؤسسة التي ينتمي إليها و العزيزة على قلوب الجميع..مشيرا إلى أن أمثاله يفخر بهم الوطن .. وبإذن الله يستمر عطاؤه في خدمة وطنه ومجتمعه.

من جانبه أعرب معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا التقدير وتلك اللفتة الكريمة.. مثمنا توجيهات القيادة الحكيمة التي كان لها كبير الأثر في تعزيز قيم الولاء والانتماء والعطاء لخدمة ووطننا.

وعبر عن فخره واعتزازه بكونه جزءا من هذه المؤسسة العسكرية التي خرجت أجيالا من الرعيل الأول و الجيل الحالي من خيرة أبناء الوطن الذين شكلوا حصنا منيعا للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته ووحدته.

حضر الافتتاح و مراسم تقليد الوسام.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة و معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع و قادة و ضباط الوحدات العسكرية.

و قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الحضور بجولة في أرجاء المبنى الذي أعاد افتتاحه اليوم في منطقة " أبومريخة ".. تزامنا مع مناسبة الذكرى الــ 46 لتوحيد القوات المسلحة التي احتفت بها الدولة الشهر الجاري.

و اطلع سموه على أعمال التطوير و التحديث التي جرت في المبنى ومرافقه.. واستذكر سموه و الحضور اللحظات التاريخية الفارقة التي شهدها المبنى و أهميته الرمزية والمعنوية لدى شعب الإمارات عامة.. معربا عن شكره وتقديره لجهود جميع العاملين على هذا المشروع " المبنى " في سبيل الحفاظ على المعالم و المواقع التي ارتبطت بأحداث شكلت محطات مفصلية في تاريخ دولتنا وشعبنا لتروي حكايتها للأجيال المقبلة ومدلولاتها.

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