عبدالله بن بيَّه يشيد بدور السعودية في نشر قيم السلام حول العالم

المصدر: وام

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أشاد معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نشر قيم الإسلام الداعية لخير الإنسانية، وفي إطلاق المبادرات الناجحة التي تتسق مع روح الأديان وتستجيب لحاجات الإنسان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه في الجلسة الافتتاحية لـ "ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان" الذي عقد بالرياض، أمس، بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الأديان المختلفة والناشطين في مجال الحوار ونشر ثقافة السلام والتسامح.

وأكد أن مكانة المملكة كمهد للإسلام وما تتمتع به من رصيد عظيم من المصداقية والثقة لدى الجميع، تؤهلها للأمانة على المقدسات، وتمثيل الموقف الإسلامي المعتدل، القائم على التفاعل البناء مع الحضارات الإنسانية كلها، انطلاقاً من المشتركات القيمية، خدمة للسلام وبحثاً عن أسباب الوئام.

واعتبر معاليه أن ملتقى الرياض خطوة غير مسبوقة في إطار مسيرة النهضة التي تشهدها المملكة تعكس الإيمان الصادق بقيم التعاون على الخير والوعي العميق بوحدة المصير والمسار.

ونوه معاليه في ختام كلمته بجهود رابطة العالم الإسلامي برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في الاضطلاع بواجب الوقت، في الدعوة إلى السلام ونشر روح الوئام بين الأنام، ونشر التأويل الصحيح والرواية الصحيحة لديننا الإسلامي الحنيف، المرتكزة على قيم الخير والسلام والرحمة الشاملة.

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