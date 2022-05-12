انخفاض في درجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار خاصة غرباً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س ، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والثاني عند الساعة 23:51 والجزر الأول عند الساعة 17:02 والثاني عند 06:04 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:50 والثاني عند الساعة 19:30 والجزر الأول عند الساعة 13:28 والثاني عند الساعة 02:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 23 70 25

دبي 36 24 75 30

الشارقة 35 22 80 25

عجمان 33 24 85 30

أم القيوين 32 21 85 30

رأس الخيمة 34 23 75 30

الفجيرة 36 30 65 15

العين 38 19 70 25

ليوا 37 21 75 25

الرويس 33 22 70 30

السلع 34 24 65 25

دلما 35 25 70 30

طنب الكبرى 33 27 75 35

طنب الصغرى 33 27 75 35

أبو موسى 33 27 75 35

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