حمدان بن محمد يحضر حفل زفاف مكتوم بن سعيد بن ثاني آل مكتوم
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حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم " الخميس " حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مكتوم بن سعيد بن ثاني آل مكتوم، بمناسبة زفافه إلى كريمة الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم.
كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي - عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين.
وقد بارك سمو ولي عهد دبي للعروسين، متمنياً لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالذرية الصالحة والرفاه والاستقرار.