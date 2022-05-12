حمدان بن محمد يحضر حفل زفاف مكتوم بن سعيد بن ثاني آل مكتوم

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم " الخميس " حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مكتوم بن سعيد بن ثاني آل مكتوم، بمناسبة زفافه إلى كريمة الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي - عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي للعروسين، متمنياً لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالذرية الصالحة والرفاه والاستقرار.

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