الإمارات تشارك في مؤتمر برلين للحياد المناخي للدول المنتجة للنفط

المصدر: البيان

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تشارك دولة الإمارات في "مؤتمر برلين للحياد المناخي للدول المنتجة للنفط"، وتؤكد الإمارات على التزامها بتوفير المزيد من الطاقة منخفضة الكربون ومنخفضة التكلفة.

وقال الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة " يسر دولة الإمارات أن تشارك في "مؤتمر برلين للحياد المناخي للدول المنتجة للنفط" إلى جانب الولايات المتحدة وباقي الشركاء، والتأكيد على التزام دولة الإمارات بتوفير المزيد من الطاقة منخفضة الكربون ومنخفضة التكلفة".

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