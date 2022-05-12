الستة الفائزون بالتحدي في سطور

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مهندس لاجئ يساعد الناس على تغيير عاداتهم اليومية من خلال البرمجة

تطبيق Habit 360: تطبيق يساعد الأشخاص على بناء ومتابعة عاداتهم اليومية ومتابعة مشاعرهم

من سوريا إلى الأردن إلى تركيا، هكذا بدأتُ رحلتي من الصفر، غادرت بلدي سعياً لحياة أفضل بعيداً عن ظروف الحرب، عشت مرحلة صعبة ولكن زوجتي كانت السند والعون لي في الغربة. تعلمتُ اللغة التركية وحصلت على وظيفة في شركة متعلقة بتخصصي في الهندسة. وفي عام 2018، رأيت إعلاناً في الفيسبوك عن مبادرة مليون مبرمج عربي فاشتركت في المبادرة لأنني أردت أن أزيد معرفتي في مجال تطوير المواقع الإلكترونية الذي كان من أقل اهتماماتي في السنوات السابقة.

من خلال الطرح المميز للمحتوى في البرنامج تمكنت من التغلب على عائق تعلم تطوير المواقع الإلكترونية. المهارات الجديدة التي اكتسبتها ساعدتني في تطوير تطبيق Habit 360 الذي يمكّن الأشخاص من بناء عادات جديدة في حياتهم ومتابعة إنجازاتهم ومشاعرهم ويقدم الدعم الكافي لهم لتحفيزهم من أجل تغيير حياتهم للأفضل. ساعد التطبيق حتى الآن أكثر من 200,000 مستخدم حول العالم، عملت على هذا التطبيق لأنني مهتم بمجال تطوير النفس والصحة النفسية وأؤمن أن كل شيء يمكن تحقيقه مع الإصرار والاستمرارية. ونتيجة لكل الذي تعلمته وطبقته في المبادرة حصلت على فرصة العمل عن بعد مع شركة برمجيات مقرها المملكة المتحدة، فكانت المبادرة نقلة نوعية للأفضل في حياتي.

صيدلاني يوحد تقييم الاختبارات للطلاب بالبرمجة

برنامج نجيب (Najeeb): برنامج يسهل ويوحد عملية تقديم الاختبارات وتصحيحها.

في صغري وبتشجيع من والدي، رحمه الله، أحببت الاطلاع على مجلات متخصصة في التقنيات الجديدة مثل مجلة «إنترنت العالم العربي» و«مجلة لغة العصر» وهذه كانت بداية تعرفي بالإنترنت والبرمجة. أنا الآن أعمل كصيدلاني وشاركت في مبادرة مليون مبرمج عربي في 2018 في مساق تطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأندرويد. أول مشروع طبقته هو تطوير موقع وتطبيق متخصص لمعرفة جرعات الدواء المناسبة والمخصصة لكل طفل بناء على وزنه. اليوم لدي أكثر من 7,000 زائر للموقع شهرياً وتم تحميل التطبيق أكثر من 25,000 مرة. برنامجي الثاني «نجيب» أتت فكرته من موقف حصل لي عندما كنت في امتحان تجديد رخصة الإسعافات الأولية، إذ لاحظت أن المعلمين لا يتبعون طريقة موحدة لتصحيح أوراق الامتحانات، فطورت برنامجاً يمكّن الطلاب من حل الاختبار عن بُعد، ويعطي الإجابات والنتائج على الفور. وهو برنامج مناسب لأي نوع من الاختبارات.

من مصر أو من الصين سيساعدك هذا التطبيق على التواصل بسهولة

برنامج الدردشة الفورية: برنامج للدردشة يمكن ترجمة اللغات فورياً أثناء المحادثة

الشغف بالحاسوب والبرمجة ليس شيئاً جديداً عليّ، ففي التسعينات عندما اشترى لي والدي أول حاسوب بدأت أمارس هوايتي بفك الحاسوب وإعادة تركيبه، ثم حذف كل شيء فيه وإعادة برمجته.

في العام 2019 كنت أتصفح المواقع الإلكترونية فرأيت إعلان مبادرة مليون مبرمج عربي واشتركت بها لأنني أردت تعلم برمجة تطبيقات الأندرويد. مكنتني المبادرة من الحصول على شهادة النانو، وأصبحت قادراً على تطوير التطبيقات لنظام الأندرويد، استخدمت مهاراتي لأتغلب على تحد يواجهني كثيراً، وهو التواصل مع أشخاص من دول أخرى لا يتحدثون اللغة العربية ولا الإنجليزية، ففي السابق عندما كنت أتواصل مع التجار من الصين لاستيراد البضائع، كنت أواجه مشكلة في الحوار معهم تكلفني وقتاً وجهداً كبيراً، أما الآن فأستطيع أن أحدثهم بلغتهم عبر برنامج طورته بنفسي سميته الدردشة المترجمة.

ربة منزل وأم تمكن المرأة من العمل من المنزل من خلال البرمجة.

تطبيق عالفرازة (3lfraza): تطبيق لتوصيل الطعام الطازج والمجهز من قبل سيدات في المنازل

تسع سنوات، قضيتها في المنزل لأعتني بأطفالي، وكنت في الوقت ذاته أقوم بأعمال يدوية ومنزلية مختلفة لأعيل أسرتي بجانب زوجي، ففكرة العمل لساعات طويلة في مكتب خارج المنزل بعيداً عن أطفالي كانت صعبة علي، وفي عام 2017 رأيت إعلان مبادرة مليون مبرمج عربي على «الفيسبوك» فاشتركت فيها على الرغم من تأخري عن موعد الاشتراك بثلاثة أسابيع.

في تلك الفترة كنت أعمل في النهار على مشروعي المنزلي لتحضير الطعام وتوصيله للزبائن، وفقط بعد أن أضع أطفالي في أسرّتهم مساءً أبدأ بالدراسة لأوقات متأخرة من الليل.

تعلمت كثيراً من المبادرة فاكتسبت مهارات تطوير الموقع الإلكتروني والتطبيقات الهاتفية. هذه المهارات ساعدتني على تحويل مشروعي الصغير إلى مشروع أُديره باستخدام تطبيق هاتفي، ثم توسع مشروعي إلى مناطق أوسع في مصر وتم تقديم أكثر من 9,000 طلب من نساء مصريات لمساعدتي في تحضير الطعام.

من عالم البرمجة إلى تأهيل الموهوبين للعمل

برنامج مؤهل (Muaahal ): برنامج تعليمي مبسط لتأهيل الأفراد في جميع المجالات ويسهل على الشركات توظيف الموهوبين

عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري كان لدي فضول لأتعلم كيف أصنع المواقع والألعاب الإلكترونية، وبدأت أبحث عن طرق تطويرها.

لاحظ أبي حبي للبرمجة وعندما سمع عن مبادرة مليون مبرمج عربي أخبرني عنها ونصحني بالمشاركة.

في عام 2019 التحقت بكلية الحاسبات والمعلومات وشاركت في المبادرة في الوقت ذاته، وتعلمت فيها كيف أطور المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأندرويد وبدأت بتجربة كل ما تعلمته. تقدمت على الطلاب في المهارات التي اكتسبتها وأحببت مساعدتهم فأنشأت قناة على اليوتيوب لتعليم البرمجة.

انتشرت قناتي على نطاق واسع فعدد المشاهدات على القناة كان أكثر من 612 ألف مشاهدة، وبدأتُ أعمالاً حرة في مجال البرمجة وتوسع عملي فأنجزت أكثر من 50 مشروعاً برمجياً لعملاء وشركات من جميع أنحاء العالم فوظفت فريقاً ليساعدني.

بعد نجاحي في تعليم البرمجة للعامة، قررت أن أطور برنامجاً تعليمياً سميته «مؤهل» يشمل مجالات أخرى.

ماجستير في الهندسة المعمارية

في عمر الخمسين، أستاذ جامعي يساعد الصم على النطق

برنامج الأصابع الناطقة (Qeraaty Alnateqa): مشروع تصميم لغة إشارة جديدة مع استخدام برنامج لتحويل تلك الإشارات إلى حروف وكلمات منطوقة

كان الخيال العلمي شغفي منذ الطفولة، لأن الخيال العلمي هو مزيج بين الفن والعلم، لذلك كنت أتعلم الرسم والخط العربي في الوقت نفسه الذي كنت أتعلم فيه الإلكترونيك ونماذج الطائرات.

عملت على الكثير من برامج التصميم، لكني كنت أشعر دائماً بأن عليّ أن أتعلم كيف أصنع البرامج نفسها وليس أن أعمل عليها فقط، لذلك كنت أبحث عن الفرصة المناسبة لتعلم البرمجة.

عندما تم الإعلان عن مبادرة مليون مبرمج عربي، أسرعت بالانضمام إليها وكنت من طلاب الدورة الأولى فيها.

طورت إلى الآن أكثر من سبعة برامج وألعاب إلكترونية، منها برنامج «قراءتي الناطقة» الذي فاق عدد مستخدميه في سنة واحدة المئتي ألف مستخدم، بالإضافة إلى لعبة «A Cube» وهي لعبة مخصصة لتنمية مهارة التخيل، أما برنامج «الأصابع الناطقة» فقد طورت فيه لغة إشارة جديدة يمكن للأصم أن يكتب وينطق فيها جميع الحروف والكلمات عن طريق الإشارة بإصبعين فقط أمام جهاز يحول تلك الإشارات إلى حروف وكلمات منطوقة.

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