47.5 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» خلال الحملة الرمضانية

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشف تقرير لجمعية بيت الخير إنفاقها نحو 47 مليوناً و550 ألف درهم على 672 ألف أسرة وحالة محتاجة خلال حملتها الرمضانية الأخيرة «لِنكُن منَ المُحسِنين».

وبحسب التقرير فإن الجمعية قدمت 19 مليوناً و800 ألف درهم لـ3500 أسرة وحالة كدعم طارئ، وسددت مليون درهم عن 7 مواطنين كانوا مسجونين على ذمم مالية، مساهمة منها في حملة «ياك العون»، وحرصاً منها على إطلاق سراحهم قبيل العيد ليفرحوا به مع أسرهم وذويهم.

كما وزعت بيت الخير مليوناً و812 ألف درهم زكاة فطر، منها مبالغ نقدية استفادت منها ألف أسرة مسجلة في كشوفاتها، ومنها ما تم توزيعه عيناً، بواقع 10 آلاف كيس أرز وزعت على الأسر المستحقة، عطفاً على متابعة الجمعية مشاريعها الداعمة للأسر المتعففة، حيث قدمت مساعدات نقدية لـ3200 أسرة بشكل شهري بقيمة 10 ملايين و673 ألف درهم، بالإضافة إلى مساعدات عينية وغذائية وصلت قيمتها إلى نحو مليوني درهم استفاد منها قرابة ألفي أسرة.

وواصلت الجمعية دعم المحتاجين عبر البطاقات الشهرية التي تصرف لدعم الأسر محدودة الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 194 أسرة، تلقت دعماً بقيمة إجمالية بلغت 944 ألف درهم.

وتعقيباً على نتائج مصروفات الجمعية خلال الحملة الرمضانية الماضية، ثمّن سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، عطاء الشركاء وأهل الخير والمتعاونين مع تلك الحملة، منوهاً بدورهم في دعم مسيرة النمو الإنساني الذي حققته الجمعية في السنوات الأخيرة، وأحدث طفرة في عطائها الخيري وعدد المستفيدين منه.

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