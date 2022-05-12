لجنة في «الوطني» تطلع على 25 شكوى

المصدر: (دبي - البيان)

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اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سمية عبد الله السويدي رئيسة اللجنة، على 25 شكوى واردة للمجلس، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، وضرار حميد بالهول الفلاسي، وعلي جاسم، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وبحثت اللجنة 25 شكوى مقدمة إلى المجلس الوطني الاتحادي، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بها وردود الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما وجهت بمخاطبة بعض الجهات المعنية بالشكاوى لمزيد من الاستيضاح.

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