يوسف السركال: تعزيز الكفاءات التمريضية الوطنية ببرامج تعليمية وتدريبية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن اليوم العالمي للتمريض، يعتبر منصة مهمة لإبراز جهود الكوادر التمريضية ودورها المحوري في توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المتعاملين، وخصوصاً في أوقات الأزمات الصحية، لافتاً إلى دورهم البارز والمؤثر خلال مواجهة جائحة «كوفيد 19»، بالإضافة إلى دورهم الريادي خلال مرحلة التعافي التي تمر بها الدولة.

وأعرب عن فخر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وتقديرها لجهود جميع الممرضين في الدولة، وحول العالم، مثمناً تضحياتهم وتلبيتهم لنداء الواجب الإنساني والوطني، وقيامهم بمسؤولياتهم بكفاءة ومهنية واقتدار، مقدمين بذلك نموذجاً ملهماً من نماذج العمل الإنساني الذي يتطلب توفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع تطلعات وطموحات الحكومة الرشيدة وتوجهاتها نحو الارتقاء بمهنة التمريض، وتزويدها بأفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال القطاع التمريضي.

وأوضح السركال أن المؤسسة حريصة على تسليط الضوء على مهنة التمريض والارتقاء بكفاءة وأداء كوادرها إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة عبر البرامج التعليمية والتدريبية التي تزخر بها جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى رفد قطاع الرعاية الصحية بكفاءات وطنية تمريضية متمرسة، ويواكب توجهاتها بتنمية القطاع التمريضي وزيادة أعداد منتسبيه ممن يمتلكون مهارات وقدرات تستند إلى أحدث العلوم الطبية والتمريضية، ويسهم في تلبية طموحاتها وأهدافها بتوفير خدمات صحية متكاملة تشمل مختلف المجالات والتخصصات الطبية.

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