محمد العلماء:الإمارات سباقة في إطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لمهنة التمريض

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن يوم التمريض العالمي يمثل رسالة شكر وتقدير عالمية لتضحيات الكوادر التمريضية ولجهودهم المخلصة وتفانيهم في تعزيز المستوى الصحي في المجتمعات، وتقديم الرعاية الصحية بكل إنسانية ومهنية، وتأكيد دولي على أهمية مهنة التمريض باعتبارها ركيزة أساسية في نظم الرعاية الصحية وتلعب دوراً هاماً وحيوياً في دعم التغطية الصحية الشاملة، مشيراً إلى أن احتفال الدولة بهذه المناسبة يأتي في ظل جهودها الرائدة عالمياً في دعم ومساندة الكوادر التمريضية وتوفير كافة متطلبات الحماية المهنية لهم والارتقاء بأدائهم.

وأضاف العلماء: إن دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة كانت سباقة في إطلاق المبادرات والمشاريع لدعم مهنة التمريض وترسيخ مكانتها في النظام الصحي، لضمان الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات الصحية، حيث اعتمدت الدولة خططاً استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز المكانة الهامة التي بلغها الكادر التمريضي على مستوى السياسات الصحية الوطنية، واستشراف مستقبل التمريض ومتطلبات تحقيقه، والاستثمار في الكوادر الصحية بشكل مستدام، كمنهجية أساسية في توفير خدمات الرعاية التمريضية، وتشكل «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2025» تجسيداً حقيقياً لمنهجية العمل الرائدة للدولة على هذا الصعيد.

وأشار إلى أن تعزيز مهنة التمريض يعتبر من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث أطلقت الوزارة العديد من البرامج لاستقطاب واستبقاء الكفاءات المؤهلة والمتخصصة من الكوادر التمريضية ورفع مستواهم المهني بهدف تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، متوجهاً بالشكر والتقدير لكوادر التمريض على ما قدموه من جهود إنسانية نبيلة وتضحيات كبيرة ضمن مهام خط الدفاع الأول لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز