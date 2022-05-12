اتفاقية لتوظيف خريجات «فاطمة للعلوم الصحية» في «أستر الطبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ مراسم توقيع اتفاقية أبرمتها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد، مع مجموعة أستر الطبية، يتم بموجبها توفير فرص التوظيف لخريجات الكلية وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في المؤسسات الصحية التابعة لمجموعة أستر، إضافة إلى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية في المجموعة.

وقال الدكتور أحمد العور: إن هذه الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية «أبوظبي التقني» التي تعمل على تمكين المؤسسات التابعة له ومنها معهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد من أداء أدوارها الرئيسية المتنوعة والمتقدمة وأهدافها الوطنية الراسخة؛ وفق أعلى المعايير العالمية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تمنح مجموعة أستر الطبية الفرص اللازمة لرعاية طالبات الكلية في مختلف التخصصات، إلى جانب الأولوية للمشاركة في الرعاية العينية والمادية لمشاريع طالبات «كلية فاطمة».

ومن جهتها قالت فرح صديقي رئيس قسم الموارد البشرية في مجموعة أستر الطبية: متحمسون للتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، باعتبارها رائد العلوم الصحية في المنطقة، ونحن على ثقة بأن مهمة المجموعة التي تعمل تحت شعار «نتعامل معك بكل اهتمام» تتماشى مع العمل الرائع الذي تقدمه الكلية ومعاً سوف نصل إلى آفاق جديدة من الخدمة لكل فئات المجتمع.

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