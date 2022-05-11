نهيان بن مبارك: دور حيوي للكوادر التمريضية في قطاع الخدمات الصحية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية: «إن اليوم العالمي للتمريض يمثل مناسبة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للكوادر التمريضية في قطاع الخدمات الصحية وجهودهم المبذولة لإرساء قواعد الأمن الصحي للمجتمعات الإنسانية».

وأضاف معاليه في تصريح، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام: «نرى جلياً نهج قيادتنا الرشيدة بدعم هذا القطاع من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2025 في إطار تحقيق الريادة وتعزيز الاستدامة في الخدمات الصحية».

وثمّن معالي الشيخ نهيان بن مبارك دور الكوادر التمريضية في تقديم السند والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين بالاضطرابات الجينية والأمراض النادرة ودعم ذويهم.

وبهذه المناسبة وقعت جمعية الإمارات للأمراض الجينية اتفاقية تعاون مع جمعية التمريض الإماراتية تستهدف تنظيم برامج مهنية تخصصية في مجال الأمراض الجينية، وتعزيز فرص البحث العلمي الميداني.

وقع الاتفاقية الدكتورة سمية البلوشي رئيسة جمعية التمريض الإماراتية، والدكتورة مريم مطر مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية.

ووفقاً للاتفاقية سيقوم الطرفان بعقد ورشة تدريبية يومي 25 و26 مايو الجاري في دبي بعنوان «علم الجينات السريري والاستشارات الجينية لكادر التمريض»، والتي تعد أول ورشة متخصصة للكادر التمريضي في هذا المجال على مستوى الدولة.

كما تم الاتفاق على اعتماد مساق كامل لكادر التمريض في البرنامج العلمي خلال المؤتمر الدولي الثامن للحد من الاضطرابات الجينية والطب التجديدي الذي سيقام في مارس من العام المقبل 2023.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز