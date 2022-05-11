سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية السويسرية

المصدر: بيرن - وام

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قدمت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة نسخة من أوراق اعتمادها، سفيرة لدى الاتحاد السويسري، إلى السفيرة بياتريس شير مديرة المراسم في وزارة الخارجية السويسرية، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بيرن.

وتمنت بياتريس شير للعتيبة، التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها، بما يسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين الصديقين.

إلى ذلك، أعربت العتيبة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وسويسرا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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