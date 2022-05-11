20 ألف ممرض وممرضة يعززون منظومة الرعاية الصحية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن هيئة الصحة بدبي، أن إجمالي كوادر التمريض في جميع المنشآت الصحية في إمارة دبي، وصل إلى نحو 20 ألف ممرض وممرضة (مواطنين ومقيمين)، بينهم أكثر من 4 آلاف يعملون في منشآت هيئة الصحة بدبي، وقرابة 500 في المنشآت الطبية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأكثر من 15 ألف ينتسبون لمنشآت القطاع الصحي الخاص.

جاء الإعلان عن الإحصاءات تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق يوم 12 مايو من كل عام، والذي تهدف منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية في مختلف دول العالم من خلاله، تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التمريضية، وتأكيد دورها الفاعل والمؤثر في منظومة الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، إن كوادر التمريض أثبتت كفاءة بمستوى يفوق التوقعات خلال كل مراحل التصدي لجائحة كوفيد-19، كما أنها حرصت - إلى جانب الأطباء - على أداء مسؤوليتها ورسالتها تجاه الأمن الصحي للمجتمع بكل إخلاص وتفانٍ.

وأكدت: بعيداً عن الجائحة، فإن كوادر التمريض تمثل عنصراً بالغ الأهمية في منظومة الرعاية الصحية، فضلاً عن دورها الكبير وغير المحدود في العناية بالمرضى.

وذكرت أن قطاع التمريض بشكل عام يشهد تطوراً سريعاً ولافتاً، سواء على مستوى الممارسة المهنية أو الكفاءة العلمية والشخصية، أو القدرات التخصصية، الأمر الذي يعزز بشكل مباشر كل الجهود المبذولة لتطوير المنشآت الطبية والارتقاء بجودة الخدمات، وإضافة المزيد من أساليب العناية الحديثة بالمرضى.

وأشارت الدكتورة فريد الخاجة، إلى أن تخصيص يوم عالمي للتمريض، يُعد فرصة مهمة للاحتفاء بكوادر التمريض وتقديم الشكر لهذه الفئة المهمة، والإعراب عن التقدير والاعتزاز بما تقدمه من خدمات ورعاية للمرضى، وما تسهم به من خبرة في تطوير القطاع الصحي.

في السياق نفسه، تجدر الإشارة إلى أن هيئة الصحة بدبي، أنتجت بهذه المناسبة فيلماً قصيراً يوثق آراء مجموعة من كادر التمريض، حول دورها وطبيعة عملها والرسالة التي تعمل على أدائها، على مستوى المجتمع، وداخل المنشآت الطبية.

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