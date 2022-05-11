الطوارئ والأزمات: استمرار نجاح الإمارات في التصدي للجائحة معتمد على الدور المجتمعي

المصدر: البيان

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أكد الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الإمارات حرصت وبجميع قطاعاتها على المحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحد من انتشار جائحة كوفيد-19، حيث الاستقرار في انخفاض أعداد الإصابات واستمرار وتيرة عدم تسجيل أية وفيات لفترة ملحوظة وأن استمرار نجاح الإمارات في التصدي للجائحة معتمد على الدور المجتمعي .

وأضاف: أثبتت دولة الإمارات نجاحها في إدارة الأزمة من خلال خطوات استباقية وخطط مدروسة بهدف الاحتواء والتقليل من التداعيات والحفاظ على المكتسبات، ويأتي هذا النجاح نتاج التناغم الوطني بين جميع القطاعات على مستوى الدولة.

وأكد أن جميع الجهات المعنية بإدارة جائحة كوفيد -19 في الدولة لا تزال تعمل على المراجعة المستمرة للمعطيات واستمرار عمليات الرصد لقراءة كافة المستجدات ودراسة سبل الحد من مخاطرها والوقاية منها بكل مرونة وشفافية.

ورجا من المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر التأكد من شروط وإجراءات الدول الراغبين بزيارتها والتقيد بها لتجنب أي عقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتكم.

وأهاب بأفراد المجتمع بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة داخل الدولة وأثناء السفر والعطلات، ونهيب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من قبل الجهات المختصة والتقيد بها وذلك في ظل تنامي الجائحة في بلدان عدة.

وافتخر بوعي مجتمع دولة الإمارات بكافة أطيافه الذي أسهم في تحقيق المستهدفات والمؤشرات الرئيسية في مرحلة التعافي للعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.

وأكد أن استمرار نجاح دولة الإمارات في التصدي للجائحة كان معتمدا على الدور المجتمعي بنسبة كبيرة، فقد كان المجتمع عاملا بارزا في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة أهم القرارات والتوصيات من قبل الجهات الرسمية والبعد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة.

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