"الصحفيين الإماراتية" تدين مقتل الإعلامية شيرين أبوعاقلة

المصدر: البيان

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أدانت جمعية الصحفيين الإماراتية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، وطالب محمد الحمادي رئيس الجمعية بحماية الصحفيين ومحاسبة كل من يعتدي أو يتسبب في قتلهم عليهم أثناء أداء عملهم.

وأرسلت جمعية الصحفيين الإماراتية برقية عزاء إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين قدمت فيها خالص التعازي وصادق المواساة إلى مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكافة الزملاء الصحفيين والإعلاميين في دولة فلسطين الشقيقة، وإلى أسرة أبوعاقلة في وفاة الزميلة الإعلامية شيرين أبوعاقلة، التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي وهي تمارس عملها الإعلامي في ميدان الشرف أثناء تغطية الأحداث في إقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.

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