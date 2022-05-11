فيديو .. نزيل "رعاية الأحداث" يروي قصته ويوجه رسالة لأولياء الأمور

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي فيديو للشاب خالد 17 سنة من نزلاء إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع ضمن حملة التوعية الأسرية المجتمعية والأمنية تحت شعار "نحتويهم لنحميهم" بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين الداعمين للأسر في مختلف المجالات وجه من خلالها رسالة لأولياء الأمور وللمجتمع حول أهمية احتواء الأبناء لحمايتهم قائلا في كلمات مؤثرة بالفيديو " نحتاجكم ونريدكم تسمعوننا و تفهمونا واذا غلطنا علمونا واحتوونا".

وأوضح خالد أن سبب تواجده في إدارة رعاية الأحداث هو تهوره وارتكابه جنحة السرقة، مشيرا إلى أن الاختصاصيات الاجتماعيات عرفوني بخطئي في ارتكاب هذه الجنحة، موضحا أنه لا يلوم أسرته بشكل كامل فقد كانوا أحد الأسباب في وصوله إلى هذه الحالة وعدم اكتراثهم واهتمامهم باحتوائه.

وأضاف لم اكن أجد أذنًا صاغية لا أحد يسمع مني ماذا أريد وماهي احتياجاتي حتى عندما كنت أرغب بقضاء وقتي مع أصدقائي وأحتاج الى المال لم يكن أحد من أسرتي يسمع لي ولطلباتي وبمعني أصح لم يكن هناك أحد من الأسرة متفرغا ليسمعني ولهذا السبب حينما خرجت مع أصدقائي وليس في حوزتي أي أموال قمت بالسرقة وتم إحالتي إلى رعاية الأحداث وبعد خروجي منها اهتمت شرطة أبوظبي بالتواصل معي لمعرفة أحوالي وتمكنت من استكمال دراستي والتحقت بالتجنيد فتغيرت معاملة أهلي للأفضل وطموحاتي ستتواصل للدخول إلى المرحلة الجامعية.

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