حمدان بن محمد يكرم الفائزين في مبادرة مليون مبرمج عربي

المصدر: البيان

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كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين والمتميزين وأهم المشاركين في مبادرة مليون مبرمج عربي.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "مليون وثمانية خمسون ألف شاب عربي … من 80 دولة حول العالم .. وبالتعاون مع 3600 مدرب برمجة .. اختتمنا اليوم أكبر مبادرة عربية من الامارات لتمكين الشباب العربي … مبادرة مليون مبرمج عربي .. كرمنا الفائزين والمتميزين وأهم المشاركين".

وأضاف سموه، "البرمجة هي أقصر طريق للشباب العربي لتحقيق أحلامهم .. البرمجة تصنع المستقبل.. مبروك للجميع"

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