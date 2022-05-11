حملة توعية للحفاظ على المظهر العام بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة توعية للحفاظ على المظهر العام شملت ترك أو تخزين أو وضع أي مواد أو هياكل مسبقة التجهيز بشكل غير مطابق للمعايير المعمول بها بشأن تخزين المواد المختلفة الأنواع. واستهدفت الحملة أصحاب الشركات والملاك والمستثمرين ومختلف فئات المجتمع في كل المناطق الواقعة في مدينة أبوظبي والمناطق الواقعة ضمن اختصاصات مراكز البلدية الفرعية في البر الرئيسي، وذلك بهدف التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي بخصوص المظهر العام.

وتضمنت الحملة إرسال رسائل توعية نصية بثلاث لغات (العربية / الإنجليزية / الأوردو) إلى أفراد المجتمع والفئات المستهدفة من الحملة، ونشر منشورات توعية في قنوات التواصل الاجتماعي

(انستغرام / فيس بوك / تويتر / سناب شات) بهدف حث أفراد المجتمع على الاهتمام بالمظهر العام وحمايته من أي مشوهات، وكذلك الاهتمام بالمشهد الجمالي للمدن والبيئة الصحية النظيفة.

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