«أبوظبي للزراعة» تنظم لقاءً حول برنامج تدريب وتصريح المتعاملين في الأغذية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لقاءً تشاورياً عن بعد بعنوان «تحديث متطلبات برنامج تدريب وتصريح المتعاملين في الأغذية (EFST)» بهدف مشاركة أصحاب العلاقة وإطلاعهم على التحديثات المقترحة على البرنامج، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم قبل الاعتماد النهائي للوثيقة، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وكذلك الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

حضر اللقاء مزودو خدمة تدريب برنامج تدريب وتصريح المتعاملين في الأغذية (EFST) ومراكز الاختبار المعتمدين لدى الهيئة، وشركات التدريب الجديدة الراغبة بتقديم برنامج تدريب وتصريح المتعاملين في الأغذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنشآت الغذائية. ورحب خليفة الحوسني مدير إدارة العمليات التخصصية في قطاع الرقابة بالهيئة بالحضور، مؤكداً دورهم الفاعل وأهمية هذا اللقاء في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع والمشاركة في تحقيق الهدف الحكومي «أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام».

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