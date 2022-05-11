سارة الأميري: صحيفة تدعم القراء

المصدر: دبي - البيان

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هنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة «البيان» بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 42 للتأسيس. وقالت معاليها: أبارك لصحيفة «البيان» المنبر الإعلامي الوطني الذي ارتبط بإنجازات دولة الإمارات، وعكس نجاحاتها وجهود أبنائها، وهي التي تتسم بالحيوية والانسجام مع طبيعة بلادنا المتطورة، مستندة في ذلك إلى رؤية القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون صحيفة تهتم بقرائها، وتدعمهم بمحتوى احترافي ومتنوع.

وأضافت: ««البيان» صحيفة تشبه عطاء وحضور دولة الإمارات، ورقي وتميز إمارة دبي، ونحن نشهد اليوم احتفالها بالعام 42، وهي تواكب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتتنوع في محتواها لتضيف إلى القارئ كل ما يبحث عنه، كما لاحظنا التركيز على التكنولوجيا المتقدمة في تقنيات النشر والبث الرقمي، وهو الأمر الذي ينسجم مع الصورة الذهنية الرائدة لإمارة دبي.

هذا التميز في المحتوى، وفي فريق العمل، لمسناه في التغطيات المميزة للصحيفة عند انطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، عندما وصفته «البيان» بأنه «ينطلق حاملاً طموحات العرب»، وفي وصفها للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» بأنها «انطلاقة واعدة لقطاع الصناعة تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني»، وغيرها الكثير من الموضوعات والتقارير والقصص والأخبار». وتابعت معاليها: «كل الشكر لقيادة وفريق عمل صحيفة «البيان»، على جهودهم الوطنية المهمة، والتي تحولت بالصحيفة إلى منبر وطني موثوق ينافس بقوة، ويدعم نهضة ونمو دولة الإمارات العربية المتحدة».

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