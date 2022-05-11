سهيل المزروعي: « البيان» صوت الوطن

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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هنأ معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية «البيان»، بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسها، متمنياً للقائمين عليها مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرتها الإعلامية.

ضوء

وثمن معاليه دور الصحيفة الكبير الذي لعبته في دعم مسيرة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بتغطيتها كل تفاصيله ونقلها نبض المجتمع، وتسليطها الضوء على مسيرة التنمية، إلى جانب متابعتها مختلف القضايا والتحديات الوطنية التي تهم القراء محلياً وإقليمياً وعالمياً.

تميز

وتمنى معاليه لصحيفة «البيان» دوام التميز والتألق، واستمرار النجاح في أداء رسالتها

الإعلامية الجادة والهادفة، وأن تكون دائماً صوت الوطن والمواطن.

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