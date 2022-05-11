مسؤولون: «البيان » واكبت مسيرة التنمية بتميز

المصدر: متابعة - عصام الدين عوض ورامي عايش-وصبري صقر ورحاب حلاوة

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هنأ مسؤولون «البيان» بعيدها الـ42، مشيرين إلى أن محتواها المهني المميز عكس حجم إنجازات الدولة وواكب مسيرة التنمية في مختلف المناطق.

وأكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أن «البيان» منذ أن بدأت مسيرتها قبل 42 عاماً وما زالت تبهر متابعيها ببريقها وسطوعها المستمر، فمن تجديد للشكل والمضمون إلى تنوع وانفراد بمعالجة القضايا الإخبارية بحرفية ومصداقية، وأخيراً إلى إرضاء كل الأذواق ودخولها العالم الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في المجال التقني وهو ما وضع «البيان» ضمن الأوائل في سلم الصحافة الإماراتية، حيث استطاعت الارتقاء بفكر القارئ لتتجاوز سقف طموحاته، وها هي اليوم بكل فخر تحتفل بعيدها الـ 42، ونحن بدورنا نرجو لها وللقائمين عليها كل التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والازدهار.

وتقدم الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى صحيفة «البيان» بالتهنئة والمباركة بمناسبة مرور 42 على تأسيسها، مشيداً بمسيرتها المهنية والإعلامية ومواكبتها للأحداث والفعاليات والإنجازات التي شهدتها الدولة من جهة، والدول الخليجية والعربية من جهة أخرى خلال تلك السنوات.

وقال الشيباني إن صحيفة «البيان» التي تعد منبراً وطنياً نزيهاً ومؤثراً، ظفرت وبقوة بثقة جمهور القراء من داخل الدولة وخارجها على مدى مسيرتها الإعلامية، وتمكنت بنجاح من بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والدوائر، الحكومية منها والخاصة، ومنها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والتي تشهد على تميز الصحيفة ومهنيتها، ومواكبتها مختلف المناسبات والمبادرات على مدار سنوات، وكانت السباقة في تغطية نشاطات الدائرة بكل شفافية وريادة.

حضور قوي

وقدم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، التهنئة والتبريك لصحيفة «البيان» في عامها الثاني والأربعين، وقال إنها حافظت منذ تأسيسها على حضورها القوي على خارطة الإعلام الإماراتي والعربي في التغطيات الصحافية الاستثنائية والمتميزة، الغنية والثرية بمواضيع متنوعة تراعي نوعية القارئ وتواكب اهتماماته.

وأكد دور «البيان» في السبق الإعلامي لخدمات وأنشطة وفعاليات محاكم دبي، حيث كانت دائماً في قلب الحدث، وتعتبر من الصحف التي تتميز بمصداقيتها في نشر الأخبار والتحقيقات المحلية والاقتصادية والفنية والرياضية، إضافة إلى أنها صحيفة ملتزمة ومصدر ثقة للقراء. وهنأ الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، صحيفة «البيان» بإتمام 42 عاماً من مسيرتها، موضحاً أنه كان لها دور كبير في دعم مسيرة التعليم في الإمارات، وإثراء المشهد الصحافي والإعلامي بما تطرحه من محتوى متنوع يواكب تطلعات الجمهور. وثمن دور التوعية الذي لعبته الصحيفة في مختلف القطاعات الحيوية ودعم النهضة التنموية في دولة الإمارات، متمنياً لفريق عملها دوام التوفيق والازدهار.

سرعة

وقال وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، إن جريدة «البيان» في قلوبنا منذ كنا صغاراً، كانت تصل إلى بيوتنا وتتخطفها الأيدي لنتابع الأخبار والموضوعات الشيقة. وأضاف إن «البيان» واكبت التطور في عالم الصحافة، فلديها السرعة في نقل الأخبار على مواقعها الإلكترونية، ولديها كذلك التميز الواضح في العدد الورقي.

وأكدت ريد الظاهري نائب أول رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضو مجلس إدارة سيدات أعمال أبوظبي، أن «البيان» اكتسبت ثقة المتابعين لها وخصوصاً في الجانب الاقتصادي. وأوضحت أن «البيان» من الصحف المعنية بتغطية الأخبار الاقتصادية ودعم التجار والتجارة منذ قيامها وحتى الآن بشكل ملحوظ.

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