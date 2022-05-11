«البيان » تحتفي بعيدها الـ 42 وتعاهد قراءها على مواصلة التفوق

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفت أسرة «البيان»،أمس بعيدها الثاني والأربعين، وذلك بحضور أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، ورياض مقدادي رئيس التحرير التنفيذي، وأحمد الحوري مدير التحرير لشؤون الرياضة، وآمنة البنا مدير تحرير الإعلام الرقمي، وعدد من الصحافيين العاملين في الصحيفة.

وأشاد أحمد الحمادي بمسيرة النجاح والتميز للصحيفة، وقال إن «البيان» مؤسسة وطنية رائدة، شهدت الكثير من مراحل التطوير، وواكبت التكنولوجيا وتفوقت في فضاء الإعلام الرقمي، وباتت تتميز في الأداء الإعلامي شكلاً ومضموناً محلياً وعربياً، وفق استراتيجية مدروسة في المواءمة بين الرقمي والورقي.

وأضاف: «إن «البيان» تقدم رسالة إعلامية تسهم في تعزيز الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، في شتى مجالات الحياة، وتدعم مسيرة التنمية والتطور التي تقودها دولة الإمارات في مختلف المجالات».

من جانبها قالت منى بوسمرة: «تدخل «البيان» اليوم عامها الثالث والأربعين، وهي أكثر إصراراً وحماسة للعهد الذي التزمته منذ صدورها، بأن تكون نبض الوطن، وصوت المواطن، مواصلة تقديم رسالة إعلامية بروح متجددة تتسم بالمصداقية والموضوعية ونشر الحقيقة، وترسيخ الهوية الوطنية والولاء للوطن والقراء».

وأضافت: إن مسيرة التطوير في «البيان» مستمرة، وخاصة التوسع في فضاء التغطية الإعلامية الرقمية بشكل مبتكر، والتمدد إلى وسائط جديدة وتقديم محتوى نوعي يلبي طموحات القراء في الوطن العربي، والاستفادة من التجدد المتسارع لعالم المنصات الرقمية، لمواصلة ترجمة رؤى القيادة الرشيدة، مستندة إلى نتائج مؤثرة حققتها الصحيفة في جميع المنصات الإعلامية.

وتابعت: تستمر «البيان» برؤيتها المستقبلية ومسيرتها نحو الارتقاء والتطور والابتكار، وتعزيز الطاقات الشابة وتأهيلها، بما يتوافق مع توجهات الصحيفة وتطلعاتها، من خلال تحفيز الكوادر الوطنية على الإبداع والتميز بما يخدم مسيرة العمل الصحافي والإعلامي ورقياً ورقمياً، وعكس رؤى القيادة الرشيدة في مسيرة التنمية في الإمارات والتطلعات المستقبلية بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم. وفي الختام أثنت منى بوسمرة على جهود العاملين في الصحيفة، وطالبتهم بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاني في الأداء، من أجل تعزيز الإنتاجية ومواصلة التميز.

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