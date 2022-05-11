مدير «آيرينا» لـ « البيان »: تسريع الجهود نحو الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) - في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «نحن نتجه في الاتجاه الصحيح نحو ما أقرته اتفاقية المناخ في باريس، ولكن لا بدّ أن نتحرك بشكل أسرع»، مشيراً إلى ضرورة تسريع الجهود نحو مشروعات الطاقة المتجددة بمعدل 3 أضعاف سنوياً.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا - خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر -: «ما يمكننا رؤيته أن رحلة التحول التي يشهدها القطاع تسلك مساراً صحيحاً، لاسيما أنّ مصادر الطاقة المتجددة تفرض حضورها أكثر على مستوى العالم في الوقت الراهن، فضلاً عن كونها الوسيلة الأقل تكلفة لتوليد الكهرباء، إذ إنّ البطاريات والهيدروجين أقل تكلفة من غيرها. وإلى جانب ذلك تشهد الأسواق حراكاً واضحاً نحو الطاقة الخضراء».

وأضاف: «لم يعد بالإمكان إيقاف هذا التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث بات من الضرورة أن تعمل الحكومات يداً بيد لتعزيز إمكانات الشبكة الكهربائية، ودمج مصادر الطاقة الكهربائية في النظام القائم، إذ لا بدّ أن نُطوّر نظاماً مرناً ومتوازناً لشبكة كهرباء تنسجم بالكامل مع اتفاقية باريس للمناخ».

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